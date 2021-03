Stiri pe aceeasi tema

- Romania a emis in sistemul RAPEX o noua alerta privind comercializarea unor masti de protectie neconforme, aceasta fiind a 26-a alerta validata de sistem, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "In urma verificarilor realizate conform tematicii…

- ANPC a oprit temporar de la comercializare a circa 32 mil. maști, in valoare de 12 mil. lei, pana la remedierea neconformitatilor constatate, iar 725.448 de maști au fost oprite definitiv oprirea definitiv si scoase de la comercializare, anunța autoritatea, informeaza Mediafax. Au fost aplicate…