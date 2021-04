Stiri pe aceeasi tema

- In primele trei luni ale anului, peste 54.000 de oameni și-au gasit locuri de munca prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe persoane angajate au fost din Timiș - 4.900. In București și Buzau au fost peste 2.800. Cei interesați iși pot gasi loc de munca…

- 14.212 locuri de munca vacante la nivel national 1.031 locuri de munca vacante in Spatiul Economic EuropeanPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 14.212 locuri de munca…

- Datele oficiale arata ca, la 28 februarie, in județul Suceava erau 11.096 de șomeri, cu 461 in plus comparativ cu sfarșitul lunii ianuarie. 5.107 dintre ei primeau indemnizație. Rata șomajului a ajuns la 4,79%, fiind cu 1,44% peste media naționala. La sfarșitul lunii februarie, in evidențele Agenției…

- Locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES. 13.589 locuri de munca vacante la nivel nationalPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 13.589 locuri de…

- Rata somajului inregistrat la nivel national la sfarsitul lunii ianuarie 2021 a fost de 3,34%, cu 0,38 puncte procentuale mai mare decat cea consemnata in ianuarie 2020, potrivit datelor remise miercuri de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Numarul total de someri la finalul…

- Rata somajului inregistrat la nivel national la sfarsitul lunii ianuarie 2021 a fost de 3,34%, cu 0,38 puncte procentuale mai mare decat cea consemnata in ianuarie 2020, potrivit datelor remise miercuri de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța AGERPRES. Numarul total…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 35.600, in trimestrul IV 2020, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS), noteaa news.ro. ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800…

- CARAS-SEVERIN – Anul 2021, deschis cu o rata a somajului in scadere fata de luna anterioara, dar in crestere fata de acum un an. Mai exact, potrivit evidentelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, anul 2021 a fost deschis cu o rata a somajului de 3,39%, atata cat era cifra calculata pana…