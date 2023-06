In toamna anului trecut, un nou cuplu monden lua prin surprindere lumea showbiz-ului romnesc. Ea o tanara creatoare de moda, el, cunoscut om de afaceri. La doar cateva luni de relație, Anna Roman declara intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca se simte fericita in adevaratul sens al cuvantului. Acum insa, s-a rupt lanțul de iubire.