- Grupul de Comunicare Strategica a informat, duminica seara, despre decesul unui sucevean in varsta de 80 de ani, care suferea de boala renala cronica in stadiul V hemodializata, insuficiența cardiaca, cardiopatie ischemica, aritmie extrasistolica și de tumora esofagiana. Barbatul fusese confirmat ...

- Un sucevean in varsta de 68 ani, confirmat cu COVID-19, a murit in data de 5 mai, a anunțat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Barbatul suferea de diabet zaharat, obezitate, boala pulmonara obstructiva cronica și avea sechele dupa un infarct. A internat in data de 30 aprilie in Spitalul de…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din județul Suceava, confirmat cu COVID-19, a murit, joi, 9 aprilie.Barbatul a fost internat in data de 22 martie in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, i s-au recoltat probe pentru testul de coronavirus in data de 2 aprilie și a ...

- Doi membri ai familiei Kennedy, o nepoata a presedintelui asasinat John F. Kennedy si fiul acesteia au fost dati disparuti vineri, intr-o plimbare cu canoe, potrivit autoritatilor din Maryland, o alta tragedie a celei mai cunoscute dinastii politice din Statele Unite, informeaza AFP.Maeve…

- Familia unei femei in varsta de 48 de ani, care a murit din cauza coronavirusului, trage un semnal de alarma. Aceasta era perfect sanatoasa, dar temutul virus i-a provocat decesul. Pana acum se credea ca noul coronavirus ii afecteaza doar pe cei in varsta sau cu probleme serioase de sanatate,…

- O femeie de 65 de ani, din Sibiu a murit din cauza coronavirusului. Regele romilor din Romania, Dorin Cioaba, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca femeia din Sibiu este soția fratelui lui Ion Cioaba, primul rege al țiganilor.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca o femeie de 65 de ani, din…

- O suceveanca in varsta de 72 de ani a murit in urma infectarii cu noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca luni dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmate pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in ...

- Ministerul roman de Externe a anunțat, astazi, primul cetațean roman mort din cauza infecției cu coronavirus. Acesta a murit in Italia, cea mai afectata țara din Europa de COVID-19.UPDATE | O femeie in varsta de 80 de ani din orașul Borsa (Maramures) a murit in Italia dupa ce a fost infectata cu COVID-19.…