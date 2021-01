ANM, informare de vânt puternic și ploi până sâmbătă, ora 10:00 ANM a emis o informare de vant puternic și precipitații, valabila in perioada 7 ianuarie, ora 10:00 – 9 ianuarie, ora 10:00. Potrivit ANM, in aproape toata țara vor cadea precipitații in cantitați moderate și vor fi intensificari ale vantului. In cursul zilei de astazi, 7 ianuarie 2021, zonele afectate de precipitații vor fi cele din nordul, centrul și nord-estul țarii. „Din a doua parte a nopții de joi spre vineri (7/8 ianuarie) aria acestora va fi in extindere dinspre sud, urmand sa cuprinda cea mai mare parte a țarii. Acestea vor fi mai insemnate cantitativ indeosebi in jumatatea de sud, unde… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

