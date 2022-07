Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru ziua de maine, 17 iulie 2022, in fiecare parte a Romaniei. La ce temperaturi sa ne așteptam pentru ziua de duminica, in intreaga țara.

- Anunț extrem de important pentru țara noastra! Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca un val de aer tropical va lovi Romania in urmatoarea perioada. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele!

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 4 iulie - 1 august. In ultimele doua saptamani, specialiștii anunța vreme caniculara cu ploi puține.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo de vreme caniculara in toata țara. Meteorologii au anunțat un cod portocaliu și un cod galben de disconfort termic accentuat. Iata in ce zone se vor inregistra pana la 38 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii.

- In Romania vor fi temperaturi de vara in urmatoarele patru saptamani, ușor mai ridicate in sudul țarii. Nu vor fi precipitații, decat local, in special in zona de sud-est, unde regimul va cel normal pentru perioada din calendar, anunța, mați, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Fii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment! Iata cum o sa fie vremea in urmatoarele zile, dar mai ales ce temperaturi se vor inregistra in Romania, in fiecare regiune in parte. Ce se intampla cu gradele mari din termometre?!