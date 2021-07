ANM a transmis o avertizare COD ROȘU de vreme severă imediată, pentru mai multe localități din apropierea Cugirului Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta seara o avertizare meteo de tip Cod Roșu de vreme severa imediata, valabila pana la ora 19:50. Județul Hunedoara: Beriu, Romos, Geoagiu, Balșa; Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, in zona s-au acumulat cantitați de apa de peste 40…50 l/mp, grindina, descarcari electrice, intensificari ale vantului Avertizarile și atenționarile meteorologice se actualizeaza in funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate. Informarile meteorologice se emit in cazul in care fenomenele meteorologice prognozate au potențial… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dupa-amiaza au fost transmise mesaje de avertizare prin sistemul RO-Alert catre terminalele mobile situate pe raza comunelor Maguri-Racatau, Marișel și Beliș privind incidența unor fenomene meteo extreme COD ROȘU, in urma unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Avertizarea…

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 01-07-2021 ora 19 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 01-07-2021 ora 19:35 pana la : 01-07-2021

- De la ora 22:00 pana la ora 23:30, in zona Municipiului Bucuresti se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, rafale in general de 50...55 km/h, vijelie, averse ce vor cumula 10...20 l/mp, se arata in comunicatul Agenției Naționale de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata noi avertizari meteo cod rosu de ploi torentiale in localitati din judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati. De asemenea, in Tulcea este o avertizare cod rosu de inundatii.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si, izolat, grindina.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Localitati din patru judete situate in regiunea Munteniei sunt vizate de o noua atentionare nowcasting Cod galben de vreme instabila, emisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, pana la ora 15:15, se vor semnala descarcari electrice, averse torentiale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de vreme severa imediata de furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din tara. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica ce a cuprins si zona Lugoj. In intervalul 12 mai, ora 16:00 – 14 mai, ora 21:00 au fost prognozate manifestari de instabilitate atmosferica atat pentru municipiul Lugoj, cat si pentru localitatile din zona de vest a tarii. “In…