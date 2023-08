Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dupa-amiaza, mai multe avertizari nowcasting Cod roșu și portocaliu de averse torentiale si grindina pentru localitati din judetele Mehedinti, Caras-Severin si Gorj.

- 26 iulie: COD PORTOCALIU ȘI GALBEN de furtuna in județul Alba, pana joi noaptea. Vijelii, descarcari electrice și grindina 26 iulie: COD PORTOCALIU ȘI GALBEN de furtuna in județul Alba, pana joi noaptea. Vijelii, descarcari electrice și grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD PORTOCALIU azi, 7 iulie, in intervalul orar 13:10-14:10, pentru Baia Mare, Baia Sprie, Tauții-Magherauș, Recea, Groși. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- Localitatea Saliste din judetul Sibiu se afla, sambata, sub avertizare nowcasting Cod rosu de ploi torentiale, descarcari electrice si grindina.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod rosu, valabila intre orele 12.55 si 14.00, in zona localitatii Saliste…

- Mai multe localitati din judetul Cluj se afla, vineri, pana la ora 18.00, sub avertizare nowcasting Cod rosu de ploi torentiale, cu descarcari electrice si grindina. In aceste zone se vor inregistra peste 40-50 de litri pe metrul patrat, in conditiile in care acolo s-au acumulat deja cantitati de apa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dupa amiaza, avertizari de vreme severa imediata care vizeaza zone din judetele Prahova, Caras Severin si Gorj, unde se anunta ploi torentiale care vor acumula pana la 40 de litri pe metru patrat, descarcari electrice, vijelii si grindina.In…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de Cod galben de vremea rea pentru județul Dambovița. Joi dupa-amiaza, in intervalul 14.15 – 15.40 se vor semnala descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care vor acumula 20…25 l/mp și intensificari ale vantului…