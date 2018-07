Aniversări, 8 iulie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Falub , antrenor de fotbal (n. 1971); Angela Marinescu , scritoare, membra al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1941); Brandusa Zaita-Silvestru , actrita-papusar, profesoara la UNATC (n. 1933); Dorel-Constantin Onaca , scafandru, f. senator PRM, consilier prezidential (n. 1965); Doru Claudian Frunzulica , f. deputat ind./ f. PSD (n. 1959); Elisabeta Isanos , scriitoare (n. 1941); Gheorghe Flutur , politician PDL din Suceava (n. 1960); Hanno Hofer , actor, regizor, scenarist, interpret de etno-blues (n. 1967); Ioan Burlacu , pictor, membru al Uniunii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.798 locuri de munca, in data de 18 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti…

- Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se investigheaza infractiuni de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala, concurenta neloiala, taiere fara…

- Procurorii DIICOT si politistii fac, miercuri dimineata, perchezitii la fabricile din Radauti si Sebes ale firmei Schweighofer Holzindustrie, intr-un dosar privind comert ilegal cu lemne, prejudiciul fiind estimat la 25 milioane de euro. Perchezitii sunt si la Directii Silvice si Garzi Forestiere. Sunt…

- Politistii si procurorii DIICOT fac perchezitii, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari care ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de euro prin achizitionarea de lemn fara provenienta legala sau a carui provenienta ilegala era disimulata prin unele documente justificative cu…

- Perchezitii sunt si la Directii Silvice si Garzi Forestiere. Sunt in desfasurare 23 de perchezitii in Alba, Suceava, Hunedoara, Brasov, Bihor si Bucuresti, prejudiciul cauzat prin achizitionarea de lemn fara provenienta legala sau a carui provenienta ilegala este disimulata prin unele documente…

- Festivalul Produselor Handmade, activitate din cadrul proiectului educational de voluntariat si caritate “Petale-n vant”, isi va deschide portile vineri, 18 mai, la ora 10.30, la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau. Ajuns la cea de-a patra editie, proiectul continua pe drumul caritabil…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atentionare Cod galben de precipitatii abundente pentru 23 de judete, printre care și Bistrița-Nasaud, valabila incepand de marti, ora 18:00, pana miercuri, la ora 9:00. Conform ANM, in seara zilei de marti (15 mai) si in noaptea de marti…

- Inca un copil a murit din cauza rujeolei. Copilul, in varsta de patru ani, din Județul Iași, facuse o singura doza de vaccin ROR. Numarul deceselor a ajuns astfel la 50, arata raportul saptamanal al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit CNSCBT, numarul…