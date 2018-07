Aniversări, 28 iulie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anisoara Cusmir-Stanciu , f. atleta, campioana mondiala si olimpica (n. 1962); Bogdan Mustața , fotbalist (n. 1990); Constantin Arbanaș , fotbalist (n. 1983); Cornel Cornea , fotbalist (n. 1981); Cristian Mihail Soleanu , muzician, saxofonist (n. 1967); Dan Danila , poet, traducator și artist plastic, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1954); Dinu Sanmartean , jucator de fotbal (n. 1981); Florentina Stanciu , handbalista (n. 1982); Garais Gabriel , informatician, Prodecan la Universitatea Romano-Anericana (n. 1979); Ghita Eftemie Stelian , f. deputat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cașunean-Vlad , f. deputat PSD de Covasna (n. 1947); Adrian Piț , fotbalist (n. 1983); Alexandru Ologu , fotbalist (n. 1989); Alin Bondar , handbalist (n. 1981); Aurel Dragomir , f. deputat PUNR de Covasna (n. 1953); Caius-Traian Dragomir , poet și eseist f.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Valcu , actor (n. 1967); Bianca Goean , poeta (n. 1976); Diana Țuculescu , pictor, membra a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1952); Edith Cobilanschi , poeta, prozatoare, traducatoare (n. 1937); Emil Dreptate , poet din Bistrița, membru al Uniunii…

- REZULTATE BACALAUREAT Sibiu 2018 EDU.RO. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele candidatilor care au sustinut probele examenului de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017, inainte de contestatii. VEZI AICI REZULTATE BACALAUREAT Sibiu 2018 EDU.RO Vezi mai jos…

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Ciubotaru , blogger (n. 1980); Alexandru-Octavian Stanescu , Secretar general al Curtii de Conturi, f. deputat PDSR de Argeș, f. ministru (n. 1946); Andrei Pasca , poet (n. 1988); Celestine - Mihaela Moraru , scriitoare (n. 1978); Eugen Schonberger , cleric…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 13 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 27.098 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1200. Situația locurilor…

- Politia a confiscat peste 1,2 tone și 1.100 de litri de substante pentru protectia plantelor, in urma unei actiuni care a avut loc in Bucuresti si 18 judete.peste 40 de sanctiuni in valoare de aproape 100.000 de lei, informeaza Mediafax.Potrivit Politiei, in perioada 4 martie – 31 mai, Directia…

- Despre Oana Bulai s-a scris mult și s-a vorbit și mai mult, nu intotdeauna de bine. Perceputa deseori ca un paratrasnet intre Ionel Arsene și restul lumii, inclusiv in PSD, și-a atras antipatii, atent distribuite mai departe, de la cei care voiau sa-l influențeze pe șef. A fost o poziție pe care și-a…