Aniversarea atipică a Coreei de Nord, cu o paradă nocturnă Coreea de Nord a sarbatorit 73 de ani de la intemeierea statului printr-o parada atipica. Mii de oameni au participat la un marș pe timp de noapte, imbracați in costume speciale antichimice și antiradiologice cu maști de oxigen. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat la evenimentul național. Forțele de securitate și paramilitare nord-coreene a mers in marș din piața Kim Ir-sen, incepand de la miezul nopții. Presa locala a publicat imagini de la parada aniversara bizara. Dincolo de ora aleasa și ținuta impusa, marșul nu a avut nici rachete, așa cum se obișnuia in anii trecuți. „Randurile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

