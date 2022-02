Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, s-a aratat nemultumit miercuri, 2 februarie, din cauza ca nu i s-a acordat cuvantul in cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana . Acesta i-a reprosat lui Florin Citu, care a condus sedinta, ca, din partea parlamentarilor…

- Nemulțumirea politicienilor AUR a fost alimentata de faptul ca proiectul ar putea fi asumat de guvern, prin asumarea raspunderii. "Noi nu doream pe ordinea de zi 545 și nu vrem nici asumarea raspunderii premierului Nicolae Ciuca, pe niciun fel de certificat. Așa ca mesajul nostru este clar: 545 trebuie…

- Biroul Executiv Național a decis excluderea din partid a fostului președinte al PNL, Ludovic Orban. Propunerea a fost facuta de secretarul general al partidului, Dan Vilceanu, dupa un schimb de replici intre Ludovic Orban și Florin Roman. Propunerea de excludere adoptata in ședința BEX trebuie aprobata…

- Biroul Executiv al PNL a decis excluderea lui Ludovic Orban din partid, dupa un vot covarsitor pentru indepartarea fostului sef al liberalilor, potrivit unor surse participanete. Decizia merge pentru validare la Consiliul National al PNL. In timpul sedintei, liderii partidului si-au aruncat vorbe grele.

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit in sedinta, vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern. Pana sa se ajunga la discuții despre guvern, Ludovic Orban a cerut demisia…