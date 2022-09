Stiri pe aceeasi tema

- Cand spui Iulius Town, la ce te gandești? La shopping, branduri și fashion, la relaxare cu prietenii intr-o cafenea sau restaurant, la birou și locul tau de munca, la evenimentele in aer liber la care te distrezi, la joaca celui mic in parc. Indiferent ce inseamna Iulius Town pentru tine, de 3 ani suntem…

- Luna septembrie marcheaza 6 ani de la deschiderea ParkLake. Cu ocazia aniversarii, centrul comercial deruleaza campania “#6ani de ParkLake. Vino sa sarbatorim impreuna”, prin care organizeaza o mulțime de activitați menite sa aduca zambete pe fețele vizitatorilor – un festival gastronomic, concerte…

- Agilitate, indemanare, miscari si driblinguri spectaculoase. Baschetul este unul dintre cele mai frumoase si populare sporturi, iar in acest final de saptamana, ai ocazia sa iti arati maiestria la Turneul de baschet 3×3, organizat in Iulius Town. Michael Jordan, Earvin „Magic“ Johnson Jr. sau James…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Ambulantei din Romania. "Ii sarbatorim astazi pe salvatorii de vieti din cadrul serviciilor de ambulanta, cu gandul la activitatea lor pe cat de complexa, pe atat de importanta. Pe langa profesionalism, aceasta implica daruire, capacitate…

- Fiecare copil are dreptul la fericire. De aceea, impreuna cu tine oferim suport copiilor afectați de o saracie extrema pentru a primi cele necesare vieții: hrana, imbracaminte și ajutor pentru școala. In grija noastra sunt peste 10.000 de copii care primesc daruri de trei ori pe an. Impreuna cu tine…

- Culoarea este laitmotivul acestui weekend, la Iulius Town, unde nuanțele naturii și cele preferate de copii se vor intalni. O expoziție ce cuprinde aproximativ 150 de fluturi exotici multicolori, ateliere de creație, teatru de papuși, filme in aer liber și alte surprize ii așteapta pe cei mici și pe…

- Atmosfera de festival, cinefili incantați de peliculele care urmeaza sa ruleze, filme uluitoare și efervescența serilor de vara, toate se regasesc in acest final de saptamana la Flight Cinema, care are loc la Iulius Town Timișoara. Micii iubitori de teatru sunt așteptați la teatrul de papuși, unde vor…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat sambata ca viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. „In sedinta comuna de astazi reafirmam legatura speciala dintre tarile noastre. (…) Viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. Este un deziderat fundamental deopotriva…