Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana olimpica la saritura in lungime Anisoara Cusmir-Stanciu a fost aleasa miercuri in functia de presedinte al Federatiei Romane de Atletism, dupa ce la Adunarea Generala de alegeri l-a invins pe presedintele in exercitiu Florin Florea in al doilea tur de scrutin, cu 131 voturi la 85. La…

- Fosta campioana olimpica la saritura in lungime Anisoara Cusmir-Stanciu a fost aleasa miercuri in functia de presedinte al Federatiei Romane de Atletism, dupa ce la Adunarea Generala de alegeri l-a invins pe presedintele in exercitiu Florin Florea in al doilea tur de scrutin, cu 131 voturi la 85,…

- REȘIȚA – In perioada 6-9 mai a avut loc Campionatul Național de lupte U15, la Targu Mureș, unde școala reșițeana de lupte a dat o campioana naționala. Elvira Dragan a obținut locul I, iar la finalul acestei luni va participa la Europenele de lupte! Brian Techerean a obținut argintul, Iasmina Golea a…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, 44 de ani, a experimentat senzații noi, joi, 22 aprilie, la Snagov, unde a fost prezent pentru a-i felicita pe canotorilor romani medaliați la Campionatele Europene de la Varese. Demnitarul a fost invitat de presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta…

- Federația Romana de Atletism a pus in vanzare primele bilete virtuale pentru Campionatul European de Atletism pe echipe – Liga I, competiție sportiva de inalt nivel gazduita in premiera de

- Comunicat de presa București, 25 martie 2021 Federația Romana de Scrima și Fiterman Pharma au semnat un contract de parteneriat pentru susținerea și promovarea sportivilor romani precum și pentru derularea unor campanii de informare și educare in comunitate. Scrima este unul dintre sporturile de mare…

- In ședința Consiliului Federal al FR de Atletism, au fost validate listele de candidaturi pentru pozițiile de președinte, vicepreședinte, membri regionali și membri simpli ai Federației Romane de Atletism.Hotararea nr. 6 din 25.03.2021 a Consiliului Federal al Federației Romane de Atletism a validat: -…

- Consiliul Federal al Federatiei Romane de Atletism a validat cele patru candidaturi pentru functia de presedinte in cadrul alegerilor care vor avea loc la 22 aprilie, la Cluj-Napoca. Pentru functia de presedinte al FRA candideaza campioana olimpica la maraton, Constantina Dita, campioana olimpica la…