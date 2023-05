Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula "The Super Mario Bros. Movie" se mentine in fruntea box-office-ului nord-american in cea de-a treia saptamana de la lansare, cu incasari de 58,2 milioane de dolari, potrivit estimarilor facute duminica de firma de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP si Boxofficemojo.com.Filmul…

- Cortina a coborat definitiv duminica pentru „Fantoma de la Opera”, cel mai longeviv musical de pe Broadway, scrie Hotnews . Acesta a avut pana acum 13.981 de reprezentatii in 35 de ani, victima a audientelor prea scazute dupa pandemie. Punct culminant al spectacolului, candelabrul greu si maiestuos…

- Filmul ”Super Mario Bros” sparge toate recordurile la Hollywood, cu 200 de milioane de dolari din incasari, in Statele Unite. Pelicula are la doar 5 zile de la lansare.Producția cu Chris Pratt și Anya Taylor-Joy in rolurile principale este o adaptare a celebrei serii de jocuri video din anii ’80. Filmul…

- Filmul de animatie „The Super Mario Bros. Movie”, produs de Universal, Nintendo si Illumination, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american acumuland 146 de milioane de dolari, o performanta care ar putea fi cea mai buna a anului.Filmul a depasit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (106…

- Veniturile care au intrat luna trecuta in bugetul Rusiei au depasit 32 de miliarde de dolari, a informat ministrul de Finante, Anton Siluanov, la emisiunea TV "Moscova. Kremlin. Putin", transmite Bloomberg. "Trezoreria a primit 2.500 miliarde de ruble", a anuntat Siluanov. In mod obisnuit, Ministerul…

- Filmul "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", produs de Disney, a debutat pe primul loc in box-office-ul din Statele Unite si Canada, obtinand incasari de 118 milioane de dolari in primul sau weekend de proiectii, potrivit datelor preliminare publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor…

- 3 lucruri pe care trebuie sa le știi daca vrei sa iți montezi fotovoltaice in 2023 Daca 2022 a produs multa neliniște in randul consumatorilor din cauza crizei energetice, reprezentanții ENSYS, unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme fotovoltaice la cheie din Romania, se așteapta ca anul…

- Producatorul auto din Detroit a anuntat luni ca va reduce pretul automobilului Mach-E, care este comparabil cu automobilul Model Y al Tesla, cu o medie de aproximativ 4.500 de dolari, in functie de model. Reducerile variaza de la 600 de dolari la 5.900 de dolari, in comparatie cu reducerile de preturi…