Animate the Love ❤ Despre iubire, sub toate formele ei, la cea de-a 17-a ediție Animest Iubirea e o intalnire mult așteptata. Sau e ceva ce simți atunci cand faci ceva cu placere. Iubirea e in gesturile mici, in relația cu natura, in speranța ca viitorul va aduce soluții pentru problemele de-acum, in dorul de ,,acasa”, in pauzele de odihna sau in dorința de a-l vedea pe celalalt zambind. Iubirea, sub toate formele ei, este tema ediției cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. Intre 6 și 17 octombrie, o vom celebra in salile de cinema din București, urmarind peste 340 de filme sosite din intreaga lume. Printre acestea, 48 de povești cu și despre iubire, vor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

