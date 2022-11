Stiri pe aceeasi tema

- O Universitate celebra din Romania va face strict cursuri online cu studenții sai din cauza facturilor mult prea mari la energia electrica. Insa, studenții vor trebui sa se prezinte pentru susținerea exemenelor in cadrul școlii. Studeții dintr-o Universitate importanta din Romania vor face școala online.…

- A murit profesor doctor Gheorghe Sorin Bacanu, intemeietorului școlii timișorene de diabet și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989). Anunțul a fost facut de prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultații de Medicina – Universitatea de Medicina…

- Traian Savu, chirurg roman stabilit in Franța, a murit intr-un accident de bicicleta. Se pare ca roata a ramas blocat intr-o șina de tramvai, iar doctorul a fost proiectat pe carosabil izbindu-se cu capul de asfalt.El mergea la sfarșitul saptamanii trecute cu bicicleta spre gara Saint-Roch din Montpellier,…

- Cea de-a șasea ediție a festivalului Univibes, eveniment desfașurat luni seara la Universitatea de Vest din Timișoara, a avut parte de un succes deosebit, programele pregatite de organizatori atragand la fața locului un public numeros. Tradiția #OccupyTheUniversity a adus de aceasta data un amestec…

- Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat luni, 3 octombrie, o investiție a Guvernului Romaniei pentru construirea celui mai mare camin studențesc din țara. Caminul se va construi in termen de 2 ani, iar valoarea investitiei este de 138 de milioane de lei. Noul camin studențesc va avea o capacitate…

- VEST – Sambata, 17 septembrie 2022, va avea loc anunțarea caștigatorilor și decernarea premiilor in competiția organizata pentru desemnarea Capitalei Tineretului din Romania 2024, intr-un eveniment ce urmeaza sa aiba loc la Cluj, care va culmina prin Gala finala a competiției! Universitatea de Vest…

- In perioada urmatoare va avea loc Tabara de robotica Open Robotics Intelligent Grid 2022, proiect organizat de Universitatea de Vest din Timișoara și echipa de robotica a Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara, intre 1 și 3 septembrie, la Timișoara. In cadrul evenimentului vor participa…

- In the Urban Garden of the Universitatea de Vest (West University) of Timisoara (UVT) was held on Wednesday, the first European certification in Romania in construction with earth, in the European Credit System for Education and Vocational Training (ECVET). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…