ANIEȘ: Accident cu victimă încarcerată! S-a solicitat elicopterul SMURD Un accident rutier a avut loc in Anieș. O victima a ramas incarcerata. S-a solicitat sprijin din partea elicopterului SMURD. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Anieș. O persoana a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate ale autoturismului. S-au alocat la caz, inițial, Un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul TIM. ”Victima a fost extrasa din autoturism inconștienta și predata echipajului medical de la fața locului. In sprijinul salvatorilor a fost solicitat și elicopterul de la Baza Aeriana Targu Mureș” a transmis ISU BN. Intervenția este in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

