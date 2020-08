Anghel Iordanescu, 70 de ani, are probleme de sanatate. Consilierul Gabrielei Firea a acuzat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus. Mai mult, și fiica acestuia, Maria, are probleme asemanatoare. Ambii sunt la izolare in aceasta perioada și așteapta rezultatele testelor pentru a afla daca sunt infecați cu COVID-19. Anghel Iordanescu este candidat din partea PSD […] The post Anghel Iordanescu primește o noua lovitura. Ce a pațit omul de incredere al Gabrielei Firea appeared first on IMPACT .