Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a botezat, alaturi de Mihaela, copilul Iuliei Albu, dar nimeni nu stie ca fostul actionar de la Dinamo si-a fi dorit mai mult de la aceasta. Fashion-editorul a dezvaluit ca a existat ceva, dar nu vrea sa intre in detalii. Iulia Albu rade de ultima aparitie a Mihaelei Radulescu.…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania se apropie de finalul celui de-al cincilea sezon. Duminica, 27 mai, de la ora 20.00, la marea finala, romanii vor afla cine este caștigatorul ”iUmor” 2018. De-a lungul acestui sezon, nu doar concurenții, ci și cei trei jurați au avut parte de momente memorabile.…

- Celebra creatoare de moda a marturisit intr-un interviu ca nu este nici pe departe perfecta, insa este foarte mandra de stilul ei de viața și spune ca cel mai important pentru ea in acest moment este ca ” este sanatoasa”. Rita Mureșan a marturisit public de mai multe ori ca și-a schimbat stilul de…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…