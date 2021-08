Angelina Jolie sare în apărarea femeilor din Afganistan. „Îmi este rușine!” Actrița Angelina Jolie, care pana acum nu avea un cont oficial pe rețelele de socializare, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram in scopul de a le vorbi utilizatorilor și admiratorilor ei despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, dupa ce talibanii au cucerit capitala afgana Kabul și au preluat puterea. De asemenea, intr-un editorial publicat tot vineri in revista americana TIME, Angelina jolie a transmis ca „ii este rușine” de modul in care SUA s-au retras din Afganistan, subliniind in același timp ca acest razboi nu trebuia sa aiba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

