Stiri pe aceeasi tema

- Bryan Cranston si Aaron Paul urmeaza exemplul actorului Ryan Reynolds si promit sa sustina barmanii care au ramas fara locuri de munca din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Press Association. Actorul hollywoodian Ryan Reynolds a anuntat ca va dona 30% din incasarile obtinute de Aviation Gin,…

- Muzicienii britanici au pierdut, potrivit unei estimari, 13,9 milioane de lire in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Sindicatului Muzicienilor (MU) din Regatul Unit, informeaza Press Association.Un sondaj comandat de sindicat - ale carui rezultate au fost analizate vineri - sugereaza…

- Muzicienii britanici au pierdut, potrivit unei estimari, 13,9 milioane de lire in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Sindicatului Muzicienilor (MU) din Regatul Unit, informeaza Press Association. Un sondaj comandat de sindicat - ale carui rezultate au fost analizate vineri -…

- Editorial de Aleksandr Sobko Evenimentele de pe piața petrolului și problema coronavirusului au lasat cumva in umbra discuțiile privind problema gazelor. Dar, evident, o scadere a prețurilor petrolului va influența și piața gazelor naturale. Iata ce este interesant sa subliniem aici: © Sputnik…

- Baschetbalistul Rudy Gobert (Utah Jazz), infectat cu coronavirus, doneaza jumatate de milion de dolari pentru sustinerea angajatilor de la arena echipei sale, a oamenilor afectati de Covid-19 in Utah si Oklahoma City si sistemului sanitar din Franta.Potrivit nba.com, 200.000 de dolari vor…

- Consumul de alcool in timpul sarcinii poate duce la afectarea capacitatii cognitive a copiilor, confirma un studiu preluat miercuri de Press Association. In cadrul cercetarii, au fost examinate 23 de studii publicate pe tema consumului de alcool in timpul sarcinii si au fost identificate dovezi ca aceasta…

- Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a anuntat ca va dona jumatate de milion de dolari pentru sustinerea pompierilor si a asociatiilor pentru protectia animalelor afectate de incendiile din Australia, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.Citește și: Declarația care zguduie cazul Caracal: ‘Mai…

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association. Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in…