Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a obtinut o victorie in batalia juridica impotriva lui Brad Pitt, judecatorul care superviza divortul si custodia copiilor lor fiind inlaturat din dosar, informeaza France Presse. Cele doua vedete, care au sase copii si care au fost candva cel mai mediatizat cuplu de la…

- Angelina Jolie a obținut o victorie în batalia legala împotriva lui Brad Pitt, deoarece judecatorul care le supraveghea divorțul și custodia copiilor lor a fost lasat în afara cazului, potrivit AFP.Cele doua vedete, care au șase copii și au fost odata cel mai tare cuplu de…

- Angelina Jolie a reacționat dupa ce a aflat ca Brad Pitt a obținut custodia comuna a copiilor lor. Decizia judecatorilor a venit la aproape cinci ani de la cererea de divorț a cuplului, timp in care Angelina Jolie și Brad Pitt cerusera amandoi custodie exclusiva, conform presei americane, citata de…

- Bomba! Brad Pitt a castigat custodia comuna impreuna cu Angelina Jolie asupra copiilor lor. Judecatorul a respins acuzatia ca actorul l-a agresat pe fiul sau cel mare, noteaza click.ro. Actorul, in varsta de 57 de ani, a luptat in justitie timp de aproape cinci ani pentru a obtine drepturi egale impreuna…

- Brad Pitt si Angelina Jolie vor imparti custodia copiilor, dupa ce un judecator a decis in favoarea actorului in procesul inceput in urma cu cinci ani. Jolie a depus actele de divort in 2016 si, de atunci, cuplul a fost implicat intr-o lupta legala pentru custodia minorilor. Un judecator particular,…

- Brad Pitt a primit de la un judecator din California custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, Angelina Jolie. Actrita cere custodia deplina. Cei doi au depus actele de divort in urma cu aproximativ 6 ani, conform TMZ.

- Un judecator din California i-a acordat actorului american Brad Pitt custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, actrita Angelina Jolie, care solicita custodie deplina, au informat miercuri mai multe mass-media americane, relateaza AFP. Nici avocatii celor…

- Brad Pitt a caștiga custodia comuna a copiilor, in timp ce Angelina Jolie continua lupta legala. Actorul in varsta de 57 de ani se lupta in justitie de aproape cinci ani pentru a obține drepturi egale pentru cei șase copii pe care ii imparte cu fosta sa soție. O sursa apropiata a declarat ca este […]