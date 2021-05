Stiri pe aceeasi tema

- Angela Rusu a devenit bunica la 46 de ani. Admirabil, cunoscuta solista de muzica foclorica și de petrecere va deveni la randul sau mama, dupa ce fiica sa cea mare tocmai a nascut. In anul in care va implini 47 de ani, Angela Rusu va naște din nou, eveniment programat pentru ziua de 1 iunie, a.c. Pana…

- Bucurie mare in showbiz! Madalina Urloiu a devenit mama pentru prima oara! Frumoasa vedeta a adus-o pe lume pe fiica ei și a soțului sau, Frank Stile. Anunțul a fost facut chiar de fericiții parinți pe rețelele de socializare, postand primele imagini cu micuța. Iata ce nume au ales pentru micuța lor!

- Cantareata italiana Milva, interpreta unor cunoscute slagare ale anilor 1960-1970, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat sambata fiica artistei pentru agentia italiana de presa ANSA, informeaza DPA. Milva, pe numele real Maria Ilva Biolcati, cunoscuta in Italia si sub numele ''La Rossa''…

- Halle Berry o invața pe fetița sa in varsta de 13 ani, Nahla, despre frumusețe, facand impreuna, acasa, produse cosmetice. Halle, in varsta de 54 de ani – care are și un baiat in varsta de șapte ani, Maceo – a spus pentru People, potrivit contactmusic.com: „Imi fac mai des, in ultima vreme, pedichiura,…

- Mariah Carey, 52 de ani, și-a facut prima doza de vaccin anti-COVID-19. Cantareața a marcat momentul postand pe contul ei de Instagram o filmare din clipa vaccinarii. Evident, Mariah a recunoscut ca se teme de seringi și ace și a facut vocalize pentru a scapa de stresul ințepaturii. La final a spus…

- A mai ramas puțin timp pana cand Angela Rusu, dar și fiica sa, Larisa, vor naște. Cele doua au ramas insarcinata la o distanța mica de timp, iar acum ambele și-au etalat burtica de gravida pe internet, spre surprinderea fanilor.