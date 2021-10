Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de coronavirus la un camin de batrani din estul Germaniei a provocat moartea a opt locatari si a scos in evidenta vulnerabilitatea celor in varsta in fata COVID-19, informeaza sambata dpa, arata Agerpres. In total, 42 de rezidenti si 15 membri ai personalului s-au imbolnavit de COVID-19…

- Autorul ediției germane Die Zeit, Michael Tumann, a indemnat germani sa economiseasca gaze, in ciuda Rusiei pentru a nu "plati" președintelui țarii, Vladimir Putin. In articolul "Ieșiți din capcana!" jurnalistul a menționat ca aprovizionarea cu energie a Germaniei este amenințata din cauza "orientarii"…

- Germania alege duminica noua componența a celui de-al 20-lea Bundestag, Parlamentul federal al țarii. Peste 60 de milioane de alegatori sunt așteptați la urne pentru a vota viitorul cancelar al Germaniei, care o va succede pe Angela Merkel. Principalii candidați care se lupta pentru poziția de viitor…

- Salariile persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva Covid-19 nu vor mai fi acoperite de stat (sub forma de indemnizații) in Germania in perioadele de carantina, a anunțat miercuri ministrul sanatații, relateaza AFP. Decizia, negociata cu regiunile germane, va intra in vigoare la 1 noiembrie.„Se spune…

- Avertizare MAE pentru cetațenii romani ce calatoresc, tranziteaza sau se afla in Germania: O greva afecteaza traficul feroviar timp de cinci zile Avertizare MAE pentru cetațenii romani ce calatoresc, tranziteaza sau se afla in Germania: O greva afecteaza traficul feroviar timp de cinci zile Ministerul…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva pandemiei cu noul coronavirus, urmand sa treaca la folosirea ratei de spitalizare ca indicator cheie cu privire la gradul de ocupare al spitalelor, transmite luni Reuters care citeaza…

- Mii de persoane care au dorit sa se imunizeze împotriva coronavirusului ar fi fost injectate cu o solutie salina, si nu cu un vaccin anti-COVID-19, în districtul Friesland din nordul Germaniei, scrie DPA.Peste 2.000 de persoane au solicitat sa fie inoculate din nou dupa ce au aparut…

- Un barbat, de 49 de ani, a murit in Germania dupa ce a fost reținut de forțele de ordine in timpul protestelor impotriva masurilor propuse de guvern pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza Euronews . Poliția afirma ca barbatul s-a plans de senzații de furnicaturi in…