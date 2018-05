Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit in cursul recentei sale vizite in China cu sotiile a doi avocati in detentie – o initiativa rara a unui lider occidental – au anuntat acestea luni, relateaza AFP conform News.ro . Merkel a discutat joi, la Beijing, cu Li Wenzu, sotia avocatului Wang Quanzhang…

- Angela Merkel a aparat liberul schimb, joi, in prima zi a vizitei sale la Beijing, in timp ce Germania, la fel ca China, se afla in vizorul presedintelui american Donald Trump din cauza excedentului lor comercial masiv fata de Statele Unite, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel incarca joi, la Beijing, sa gaseasca un alit in China, cel mai mare exportator mondial, in ciuda dezacordurilor dintre cele doua țari, pentru a face fața noii poziții adoptate de Statele Unite pe scena comerțului mondial, scrie AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si cu premierul Li Keqiang pentru convorbiri privind comertul, securitatea globala si drepturile omului, relateaza vineri dpa. Angela Merkel urmeaza sa viziteze China…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a-si retrage tara din acordul nuclear incheiat de Iran cu marile puteri ale lumii risca sa se transforme intr-un nou episod al razboiului comercial cu care Trump perturba ordinea din comertul mondial si subrezeste aliantele cu statele UE. De rupturile…

- Intr-o batalie asupra acordului nuclear cu Iranului, cei care au dorit ca SUA sa se retraga, au caștigat. Cu patru zile inainte de 12 mai, zi pe care Trump și-a setat-o pentru a lua o decizie cu privire la acordul nuclear, președintele american a spus ca SUA se vor retragere ”din aceasta afacere proasta”…

- Vaduva disidentului chinez, Liu Xiaobo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2010, Liu Xia, a spus ca este pregatita sa moara in protest, in China, fiind tinuta in arest la domiciuliu de mai mult...

- Dependenta lumii de sursele de energie precum petrolul si carbunele, unele din cele mai importante surse de poluare, este in scadere, potrivit Bancii Mondiale, informeaza CNBC, transmite AGERPRES . “Pana acum modelul a fost carbunele plus energiile regenerabile, modelul poate fi gaze naturale plus regenerabile.…