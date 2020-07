Cancelarul german Angela Merkel si-a prezentat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, viziunea privind o mai mare unitate si solidaritate in cadrul Uniunii Europene care sa faca blocul comunitar mai puternic atunci cand va iesi din criza coronavirusului, pe care l-a numit cea mai mare provocare pentru UE, relateaza Reuters.



Merkel a declarat in fata eurodeputatilor ca printre prioritatile presedintiei germane a Consiliului UE, care a inceput la 1 iulie, se afla si consolidarea drepturilor fundamentale, care au fost amenintate in timpul urgentei sanitare.

