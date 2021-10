Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni i-au rezervat vineri un moment de ovatii in picioare cancelarului german Angela Merkel, cu prilejul unui summit la Bruxelles care este al 107-lea la care participa si ultimul, dupa 16 ani la putere, informeaza AFP citand surse europene. "Plecarea dvs de pe scena europeana…

- Disputa intre UE si Varsovia privind independenta justitiei poloneze si primatul dreptului UE s-a impus pe agenda summitului liderilor celor 27, care se reunesc joi si vineri la Bruxelles, relateaza AFP. Liderii UE vor mai discuta despre gestionarea crizei Covid-19 si a crizei energetice.

- Polonia și Slovenia se ofera sa ajute Romania, in condițiile in care numarul de cazuri de COVID-19 este in creștere, iar pacienții in stare grava nu mai au loc in secțiile de terapie intensiva. Liderii celor doua țari au facut anunțul in timpul unei videoconferințe la care a participat și presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat luni, la o intalnire in format videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, cu omologul din Lituania si premierii din Polonia, Slovacia si Slovenia, in pregatirea reuniunii Consiliului European, care va avea loc joi si vineri la Bruxelles.Principalele…

- Ce loc pentru Europa în fata celor doua superputeri rivale, Statele Unite si China? Afganistanul, criza submarinelor si apropiata plecare a Angelei Merkel îi obliga pe liderii UE, reuniti marti în Slovenia, sa strânga rândurile, scrie AFP, citata de Agerpre. Cei 27 de sefi…