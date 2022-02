Probleme mari pentru Angela Merkel, odata cu renunțarea la cariera ei politica. Fostul cancelar a fost jefuit, chiar intr-un magazin. Potrivit DPA , totul s-a intamplat in cartierul Charlottenburg din Berlin. Angela merkel se afla la cumparaturi intr-un supermarket de pe Morsestrasse, unde a fost victima a unui furt. Potrivit sursei citate, fostului cancelar i-a fost furat portofelul. Poliția germana a confirmat ca o femeie in varsta de 67 de ani a semnalat un furt in districtul Mitte. Ce conținea portofelul Angelei Merkel In ceea ce privește pierderile inregistrate, portofelul furat conținea…