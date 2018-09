Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se va duce la Chemnitz, orașul din fosta Republica Democrata Germana (RDG) afectat de zece zile de violențele extremei drepte dupa o crima atribuita refugiaților, a anunțat orașul, marți. Cancelarul, contactat, nu a reacționat imediat, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP, conform…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti în tara

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a acuzat-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ca este indirect responsabila pentru violentele recente din orasul Chemnitz (estul Germaniei) pentru ca a 'subestimat' dificultatea de a integra sute de mii de migranti in tara sa, relateaza AFP. 'Este…

- Guvernul german a criticat luni marsurile de protest ale gruparilor de dreapta dupa zile intregi de agitatie in orasul Chemnitz (est), relateaza agentia DPA. Purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, a afirmat ca, in afara de preocuparile justificate si de socul in legatura…

- Extrema dreapta germana a mentinut presiunea asupra Angelei Merkel si a politicii sale privind migratia, organizand joi seara o noua manifestatie la Chemnitz, oras care a devenit epicentrul mobilizarii contra solicitantilor de azil din Germania, scrie AFP. Contrar ultimelor manifestatii…

- 'Stirile false" au alimentat violenta manifestatiilor extremei drepte desfasurate in orasul german Chemnitz (est) in ultimele zile, a declarat marti premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, relateaza dpa. "Trebuie sa recunoastem ca mobilizarea pe internet a fost mai puternica decat in trecut…

- Protestatari violenti ai extremei-drepte au aruncat o substanta cu miros urat, cel mai probabil acid butiric, in timpul vizitei cancelarului german, Angela Merkel, in orasul Dresda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul RP-online.de si de revista Bild, relateaza…