Stiri pe aceeasi tema

- Au fost ceremonii restranse in Europa și Statele Unite, la 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste. Ziua Victoriei, ca orice alta celebrare din aceste vremuri, a fost afectata de pandemie.

- Ursula von der Leyen, Merkel și Macron fac cheta mondiala, pentru strangerea de fonduri destinate unui vaccin anti-COVID-19. Papa Francisc susține demersul liderilor UE Comisia Europeana va fi luni gazda unei videoconferinte internationale care isi propune strangerea de fonduri destinate eforturilor…

- Totul depinde de numarul mare de teste facute in Germania și de faptul ca medicii au și posibilitatea și dotarile necesare de a interveni la timp! Iata ce scrie site-ul spaniol ABC: “La sfarșitul anului 2019, cand au aparut primele date despre o noua boala virala, profesorul Christian Drosten, directorul…

- Anunțul a fost facut de actuala lidera a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, pupila desemnata de Angela Merkel dar care a anunțat ca nu va candida la funcția de cancelar și ca se va retrage de la conducerea partidului. Karrenbauer și-a anunțat demisia din fruntea CDU in luna februarie. Un congres extraordinar…

- Cancelarul federal german Angela Merkel sustine ca ii lipseste contactul personal cu colegii, in conditiile in care ea lucreaza de acasa in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza vineri dpa, conform agerpres.ro. Merkel, 65 de ani, se afla in izolare incepand de duminica, dupa ce a avut contact…

- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneze dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a adoptat…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat…

- Decizia lui Annegret Kramp-Karrenbauer de a demisiona din fruntea partidului german CDU dupa doar 14 luni a dat peste cap viața politica germana cum numai puține evenimente recente au mai facut-o. Ea spulbera atât ambițiile ei de a o înlocui pe Angela Merkel în poziția de cancelar…