Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Armatei Romane a fost sarbatorita in acest an fara un ministru al Apararii in funcție, in aceeași zi cu organizarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Vasile Dincu ar fi trebuit sa participe marți la festivitațile din Parcul Carol I, acolo unde au fost membrii Guvernului și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 25 octombrie 2022, urmatoarele decrete:Decret prin care se ia act de demisia domnului Vasile Dincu, ministrul apararii naționale, si se constata incetarea funcției de membru al Guvernului;Decret prin care se desemneaza domnul Nicolae-Ionel Ciuca,…

- Vasile Dincu a demisionat luni, 24 octombrie, din funcția de ministru al Apararii, la doua saptamani dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a admonestat pentru declarațiile facute despre razboiul din Ucraina, iar Dincu și-a motivat decizia prin lipsa colaborarii cu șeful statului.Vasile Dincu a declarat…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi marti, 11 octombrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Georgiei, Salome Zourabichvili, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Președintele austriac Alexander Van der Bellen a caștigat un al doilea mandat, dupa ce a obținut o majoritate absoluta de peste 50% la alegerile prezidențiale din țara, potrivit sondajelor la ieșirea de la urna. Informațiile au fost difuzate de radioul public ORF. Președintele Romaniei a transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 3 octombrie, decretul de numire in funcția de ministru al Educației a Ligiei Deca, a transmis Administratia Prezidentiala.Șeful statului a semnat mai intai decretul „prin care se elibereaza” Ligia Deca din funcția de consilier prezidențial, apoi decretul prin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 septembrie, doua decrete in urma deciziei ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a demisiona, a transmis Administrația Prezidențiala.Este vorba despre un prim decret prin care se ia act de demisia lui Sorin Cimpeanu, ministrul educației,…