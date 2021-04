Angajatori din Brașov sancționați cu amenzi de zeci de mii de lei, în martie Pe parcursul lunii martie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 140 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19). In urma acestor controale au fost aplicate pentru deficiențele constatate amenzi in valoare de 3.000 lei, precum și 10 avertismente. In principal, sancțiunile au fost acordate pentru: neasigurarea triajului așa cum este definit de prevederile legii menționate, și anume, nerespectarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

