- Greva ceferistilor, anuntata de Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane (FNFMCV), nu va mai avea loc, intrucat s-a ajuns la un acord intre sindicalisti si conducerea companiilor CFR SA si CFR Calatori, informeaza Blocul National Sindical (BNS).

- In urma negocierilor dintre conducerea CFR Infrastractura și conducerea Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) s-a ajuns la un acord pentru incetarea conflictului de munca, a anunțat miercuri, 29 noiembrie, Blocul Național Sindical intr-o informare de presa.Potrivit acestui…

- Actorii si marile studiouri de la Hollywood au ajuns miercuri la un acord pentru a pune capat grevei care paralizeaza de mai multe luni productia de filme si seriale in Statele Unite, a anuntat sindicatul SAG-AFTRA. Protestul actorilor, dansatorilor și cascadorilor a durat 118 de zile si a costat economia…

- Majoritatea angajaților CNAS, CASMB, OPSNAJ și CAS Județene intra de maine in protest generalizat pe o perioada nedeterminata. Blocul Național Sindical (BNS), alaturi de afiliatul sau FSCAS anunța inceperea protestelor și cere salarii decente.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu Paolo Gentiloni, Comisar pentru Afaceri Economice si Financiare, si cu Adina Valean, Comisar European pentru Transport, si au discutat despre reformele si investitiile majore cu bani europeni.

- Uniunea Europeana poarta discuții cu Moderna in vederea incheierii unui nou contract de furnizare a vaccinurilor COVID-19 ale companiei, pe fondul ingrijorarilor legate de creșterea numarului de infecții in regiune, a relatat marți Financial Times, citand doua surse, potrivi Reuters. Compania a furnizat…

- Greva scenaristilor de la Hollywood, aproape de final, dupa ce s-a ajuns la un acord preliminar cu marile studiouri. Astfel, s-ar pune capat unei greve de lunga durata, care a oprit majoritatea producțiilor de filme și televiziune și a costat economia statului California miliarde de dolari.

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, ii invita pe sindicalistii din cadrul STB pentru a analiza propunerile inaintate in cadrul negocierilor pentru contractul colectiv de munca in cadrul unui grup de lucru. Sindicalistii au amenintat cu greva generala, fiind nemultumiti ca, dupa expirarea Contractului…