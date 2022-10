Angajații vor putea lipsi 10 zile de la serviciu și vor putea cere mutarea pe un post superior. Drepturi noi pentru salariați Angajații vor putea lipsi 10 zile de la serviciu și vor putea cere mutarea pe un post superior. Drepturi noi pentru salariați Salariații intra in anul 2023 cu noi drepturi. Vor putea lipsi 10 zile de la serviciu, vor putea cere mutarea pe un post superior, pot primi concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie. De asemenea, funcționarii publici vor avea dreptul la telemunca. Noile completari […] Citește Angajații vor putea lipsi 10 zile de la serviciu și vor putea cere mutarea pe un post superior. Drepturi noi pentru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariații vor avea noi drepturi, potrivit unor modificari ale Codului Muncii intrate in vigoare in weekend. Intre acestea, apariția concediului de ingrijitor și dreptul de a absenta de la locul de munca in situații neprevazute, determinate de o situație de urgența familiala. Concediul de ingrijitor…

- De astazi, intra in vigoare modificarile aduse Codului Muncii. Astfel, angajatii primesc, printre altele, dreptul de a lipsi cel mult 10 zile de la serviciu, pentru urgente in familie, cauzate de boala sau de accident.

- Salariații au dreptul la concediu suplimentar pentru situații speciale, la telemunca, sau la protecție in cazul in care dau in judecata angajatorul pentru nerespectarea drepturilor, conform noilor modificari ale Codului Muncii, care intra in vigoare sambata, 22 octombrie, potrivit HotNews . Legea pentru…

- Codul Muncii a suferi, din nou, schimbari. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea acestuia, dar si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati. Ce presupune aceasta schimbare, dar și ce criterii trebuie…

- Accidentat in repriza a doua a meciului Hermannstadt - CS Universitatea 1-0, Elvir Koljic (27 de ani) a fost operat și va lipsi vreme de 3 luni. Titular la Mediaș, in meciul cu Hermannstadt din etapa 8 a Ligii 1, Elvir Koljic a suferit o accidentare și a fost inlocuit in minutul 65 cu Jovan Markovic.…

- Noi drepturi pentru salariații romani. Ce pot solicita cei care au copii mici sau persoane in ingrijire Noi drepturi pentru salariații romani. Ce pot solicita cei care au copii mici sau persoane in ingrijire Normele adoptate in 2019 in UE pentru a imbunatați echilibrul dintre viața profesionala și cea…

- Toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, trebuie sa aplice, incepand de marți, normele instituite la nivelul UE pentru a imbunatati echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor, adoptate in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului…

- La 29 ianuarie 2023 va fi pusa in aplicare Legea cu privire la condominiu, publicata vineri, 29 iulie, in Monitorul Oficial. Noua lege, in opinia autorilor, va asigura o mai buna informare a proprietarilor despre situația asociației ai carei membri sint, controlul mai transparent al costurilor de locuința,…