Angajaţii spitalului Socola au filmat un şobolan care se plimba prin salonul unui pacient Un pacient cheama un angajat al spitalului, care vine si incearca sa prinda sobolanul. „Nu poti sa faci un spital si sa nu maturi in spital. Acolo trebuie vazut exact ce s-a intamplat, trebuie igienizat, deratizat, luate toate masurile, dar conducerea spitalului trebuie sa stie sa faca lucrurile astea, daca avem o sesizare din partea asta, o sa trimitem acolo inspectorii de la igiena sa sanctioneze si sa analizeze sa vada care sunt cauzele, adica cum s-a putut ajunge aici pentru ca asta inseamna deficiente majore de igiena, daca ajung sobolanii sa intre in spital”, a spus Vasile Cepoi, directorul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

