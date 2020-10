Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine primul loc din Uniunea Europeana ca pondere a celor aflati in risc de saracie dintre persoanele ocupate, cu un procent de 15,7% in 2019, in conditiile in care media UE este de 8,9%, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.

- Oamenii de știința susțin ca in Oceanul Arctic cantitatea de gheața care ramine pe timpul verii s-ar putea diminua considerabil in urmatorii 15 ani, ajungind la un nivel care nu a mai fost in ultimii 130.000 de ani. „Ideea este ca se va intimpla in curind. Vom avea din ce in ce mai puțin timp sa ne…

- O mutatie din ce in ce mai comuna a noului coronavirus, identificata in Europa, America de Nord si in parti din Asia, face virusul sa se transmita mai usor, dar sa fie mai putin mortal, conform lui Paul Tambyah, presedintele ales al Societatii Internationale pentru Boli Infectioase, transmite marti…

- Cițu spune ca deficitul bugetar la sase luni este mai mic decat programarea inițiala: ”Jumatate reprezinta bani care au ramas la companii si cheltuieli cu COVID” Executia bugetara la sase luni ar putea fi prezentata marti, dar cifra deficitului este mai mica fata de cea avuta in program,…

- In ultimii ani, cele mai puternice mesaje politice par sa le fi dat Dana Budeanu sau Selly, sau Tudor Chirila. Naive, mobilizatoare, cum or fi fost, ele au mase critice de susținatori in spate, fie ca-s numiți haștagi, fie ca-s lumea conformismului glam de mare oraș. Par mai politici decat politicienii.Politica…