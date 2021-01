Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 45 de dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor au fost intocmite in ultima saptamana si au fost aplicate amenzi de peste 10 milioane de lei pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Au fost intocmite…

- In urma misiunilor derulate in perioada 06-14 noiembrie 2020, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara, va prezentam informarea privind activitațile desfașurate și rezultatele obținute: Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii…

- Peste 43.000 de sanctiuni, in valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultima saptamana, in urma unor actiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, angajatii…

