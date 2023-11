Angajaţii fabricii Flint a General Motors din Michigan au votat împotriva acordului sindicatului UAW cu conducerea grupului Votul semnaleaza ca aprobarea acordului, care va creste semnificativ costurile pentru GM, nu este garantata. Intr-o postare pe Facebook de joi, UAW Local 598 a spus ca 51,8% din voturile exprimate sunt impotriva acordului propus. GM a spus ca nu va comenta in timpul procesului de ratificare. Lucratorii din celelalte fabrici ale companiei sunt asteptati sa voteze acordul in saptamanile urmatoare. Din totalul voturilor exprimate la diferitele facilitati ale GM pana acum, aproximativ 58% dintre lucratori au votat in favoarea acordului, potrivit unui instrument de urmarire a voturilor al UAW. Lucratorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UAW, Shawn Fain, a dezvaluit noi detalii despre acordul de munca, care include o crestere a salariilor cu 25%, beneficii de pensionare mai bune si alte imbunatatiri semnificative, care se vor desfasura pana in aprilie 2028, dupa ce liderii sindicali au convenit joia trecuta sa trimita acordul…

- Extinderea grevei de sapte saptamani lasa GM ca singurul producator de automobile din Detroit fara un nou contract de munca pentru urmatorii patru ani. Proprietarul Chrysler, Stellantis, a ajuns la un acord cu UAW sambata si Ford Motor miercuri. Aceste acorduri le-au adus lucratorilor o crestere record…

- Sindicatul United Auto Workers (UAW) a declansat marti o greva la o fabrica de asamblare a General Motors din Texas, care construieste profitabilele vehiculele utilitare sport de dimensiuni mari ale producatorului auto, intr-o noua extindere semnificativa a actiunilor greviste, pe fondul negocierilor…

- UAW a declarat ca alti 5.000 de muncitori intra in greva, ceea ce a adus numarul total de membri ai UAW aflati in greva la cei trei mari producatori americani de automobile, General Motors, Ford Motor si Stellantis, compania mama a Chrysler, la peste 45.000, in ziua 40 de greva. Muncitorii au dus greva…

- Stellantis, compania mama a Chrysler, si Ford Motor vor concedia temporar 1.250 de angajati din cauza impactului grevei sindicatului United Auto Workers, transmite Reuters. Stellantis a declarat ca are acum 1.340 de angajati disponibilizati temporar, in trei state, din cauza grevei care dureaza…

- Stellantis, compania mama a Chrysler, si Ford Motor vor concedia temporar 1.250 de angajati din cauza impactului grevei sindicatului United Auto Workers, transmite Reuters.Stellantis a declarat ca are acum 1.340 de angajati disponibilizati temporar, in trei state, din cauza grevei care dureaza de…

- ”Intram intr-o noua faza a acestei lupte si necesita o noua abordare”, a spus Fain intr-un mesaj transmisa in direct pe retelele de socializare. El a schimbat tactica fara avertisment, miercuri, cand a comandat o greva la fabrica de pickup-uri si SUV-uri Kentucky Truck a Ford Motor, cea mai mare si…

- Unifor, care reprezinta aproximativ 5.600 de lucratori auto canadieni, a declarat ca membrii sai de la Ford Motor au ratificat un nou contract colectiv de trei ani. Ford a oferit membrilor sindicatului majorari salariale de pana la 25% in noul sau contract. Acordul prevede o crestere a salariului cu…