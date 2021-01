Angajații din sectorul medical, nemulțumiți de sporul pentru condiţii de muncă. Ce spun sindicaliştii Federația SANITAS este nemulțimita pentru ca sporul pentru conditii de munca va fi stabilit, in continuare, in mod „discriminator si nelegal”. Federația cere Guvernului sa rezolve acest dezechilibru. Sporul pentru conditii de munca acordat personalului din domeniile sanitar si de asistenta sociala altul decat medici si asistenti medicali va fi calculat in acest an raportat […] Articolul Angajații din sectorul medical, nemulțumiți de sporul pentru conditii de munca. Ce spun sindicalistii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

