Decretul semnat marți de președintele Italiei vizeaza 23 de milioane de salariați din peninsula, care muncesc atat in sectorul public, cat și in ce privat, relateaza publicația Il Fatto Quotidiano , citata de Rador și HotNews . Cei care nu se vor conforma vor avea salariul inghețat pana in momentul in care vor prezenta așa-numitul Green Pass. Masura a intrat in vigoare dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial. Prima varianta a proiectului prevedea suspendarea angajaților care absenteaza. Ulterior s-a renunțat la pasajul din actul normativ potrivit caruia „incepand cu a cincea zi de absența,…