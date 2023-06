Angajații din învățătâmânt, în a 12-a zi de grevă. Manifestație de amploare la București Memorandumul care cuprinde „principii generale in vederea imbunatațirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic”, o enumerare laudativa pe patru pagini a masurilor ineficiente luate de guvern in acest sens, urmate, pe inca o pagina, de promisiuni generale pentru cadrele didactice din invațamant ocolește, la fel ca ordonanța de urgența, solicitarile greviștilor, și este considerat […] Articolul Angajații din invațatamant, in a 12-a zi de greva. Manifestație de amploare la București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Educatie asteapta 20.000 de persoane la protestele organizate vineri la Bucuresti, in intervalul orar 11:00 – 16:00. Sindicalistii se intalnesc in Piata Victoriei, la ora 11:00, pentru ca la 12:30 sa plece in mars pe traseul Piata Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – urcare Pod Basarab…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Marius Nistor, a anunțat, miercuri, ca un nou protest de amploare al profesorilor va avea loc joi sau vineri in București. El a spus ca sindicatele au depus in acest sens o cerere la Primaria Capitalei. Marius Nistor a precizat ca la protest…

- UPDATE – Este a saptea zi de greva in educatie si cu un miting care incepe la aceasta ora in Piata Victoriei. Sunt mii de oameni acum in fata Guvernului hotarati sa continue greva, dupa cum a aflat reporterul Radio Romania Actualitati, Felicia Mocanu, de la cativa dintre ei: -: Pentru demnitate protestam.…

- Liderii sindicali au transmis dupa intalnirea informala de marți, de la Guvern ca greva va continua.Aceștia au anunțat ca pregatesc un miting de amploare pentru joi, in București, in cadrul grevei generale din școli. ”Greva continua deocamdata, poate maine decidenții vor veni cu o soluție acceptabila.…

- Guvernul lucreaza, in acest moment, la actele normative care sa ofere cadrul legal oferirii unor stimulente profesorilor debutanti si cadrelor didactice din zonele defavorizate, in... The post Guvernul anunța ca pregatește soluții pentru problema salariilor, dar greva profesorilor continua. Joi va fi…

- „Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Timiș (AETM) condamna minciunile Guvernului cu privire la invitarea asociațiilor de elevi la o intalnire astazi,…

- Peste 90- din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi a intrat in greva generala luni, 22 mai 2023. Peste 8.000 de angajati isi doresc imbunatatirea conditiilor salariale si vor continua greva pana vor exista imbunatatiri. Copiii au stat acasa ieri si vor sta si astazi, pentru…

- ■ 50 de sindicaliști, membri ai FSLI Neamț, vor participa la mitingul și marșul organizat de federațiile din Educație ■ majoritatea revendicarilor sunt de ordin salarial dar exista și altele legate de investiții ■ daca nu se vor gasi soluții de rezolvare a doleanțelor, pe 22 mai este posibila intrarea…