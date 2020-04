Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat vineri ca are o multitudine de semnale potrivit carora exista anghajatori care si-au trimis oamenii in somaj tehnic, dar ii cheama la munca. „Am cerut ITM sa faca verificari”.

- Prefectura județului Buzau a anunțat vineri ca a inceput acțiunea de testare a tuturor angajaților din caminele pentru varstnici din județ, in scopul prevenirii apariției unor focare in aceste instituții.

- Eventualele abuzuri comise de angajatorii romani sau straini fata de angajatii romani nu pot fi oprite daca angajatii nu depun plangeri, a scris pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.

- Activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand de marți, anunța un comunicat al companiei, preluat de Mediafax. Dupa o luna de cand au fost incetate din cauza pandemiei de coronavirus, activitațile de producție vor fi reluate pe baza…

- Toți cei 160 de salariați ai unei fabrici de confecții din Motru au intrat in izolare, dupa ce una din angajate a fost depistata cu COVID 19. Pacienta are 58 de ani și este in prezent internata in spital, sub tratament. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, femeia iși desfașura activitatea intr-o…

- Lacrimi de durere pentru un afacerist din Mexic, nevoit sa-și plateasca angajații pentru ultima oara, pentru ca nu le mai poate asigura oamenilor un loc de munca, informeaza elcomercio.pe.Ramon Sesma Coronado este proprietarul a doua restaurante si a unei firme de contabilitate. In total, 80 de oameni…

- In plina epidemide de Coronavirus, Direcția de Sanatate Publica Alba va pune la dispoziție un numar de telefon dedicat informarilor legate de coVID-19, numarul de telefon fiind: 0745.177.795. Astfel, pentru a veni in sprijinul cetațenilor județului care s-au intors din zonele afectate de COVID19, pe…

- FOTO – Arhiva Comisarii OPC au gasit, in timpul unor controale facute la 5 restaurante din Cluj, mancare expirata de 4 luni. Controalele s-au facut dupa cateva sesizari primite, iar inspectorii au mai gasit alimente puse pe jos sau altele care nu puteau fi identificate, scrie Mediafax. Potrivit unui…