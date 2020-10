Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Dominic Raab a anuntat miercuri ca Marea Britanie este alaturi de Germania si Franta in cazul otravirii opozantului rus Alexei Navalnii si va colabora pentru a se asigura ca vor fi adoptate sanctiuni impotriva celor implicati in otravirea acestuia, informeaza Reuters potrivit…

- Cel putin opt persoane au fost date disparute in sudul Frantei, dupa o furtuna care a provocat inundatii in jurul orasului Nisa, capitala departamentului Alpes-Maritimes, conform unui anunt al autoritatilor locale, transmite sambata Reuters. Agentia Meteo France a anuntat ca in aceasta regiune au…

- Un urs a fost filmat de doua oriu intr-o saptamana, pe 18 și 25 august, in timp ce scotocea printre rafturile unui supermartket din nordul Californiei. Imaginile au fost trimise agenției Reuters, care le-a difuzat marți.Angajatii si clientii magazinului Kings Beach Safeway, din apropierea lacului Tahoe,…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA.

- Marti, in cea de-a doua vizita la Beirut in mai putin de o luna, presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe politicienii libanezi ca risca sanctiuni daca nu isi vor reorienta tara in urmatorul trimestru, informeaza Reuters. Macron a marcat centenarul Libanului plantand un cedru…

- Oficialii Ministerului Sanatatii din regiunea siberiana unde criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, este tratat au declarat vineri ca un laborator de politie a gasit pe parul si pe mainile acestuia o substanta chimica de natura industriala, relateaza Reuters.Anterior, Alexander Murakhovsky,…

- Activitatea economica in Franta a fost in iulie cu 7% sub nivelul normal, o usoara imbunatatire fata de iunie (9% sub nivelul normal), dupa ce sectorul constructiilor a ajuns aproape de perioada de dinaintea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat…

- Ucrainenii aflati in arest preventiv pot cumpara vouchere in valoare de 72 de dolari pe zi, cu care beneficiaza de conditii mai bune de detentie, cum ar fi aer conditionat sau cuptor cu microunde, transmite Reuters marti, potrivit Agerpres.