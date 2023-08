Dupa ce au ieșit pe holurile ministerului pe 10 august, angajații din Finanțe de pregatesc de o noua greva. Angajații din Ministerul de Finanțe nu vor austeritate nici in ruptul capului! Este, cumva, și firesc, avand in vedere ca salariile cele mai mici pleaca de pe la 6.000 de lei și ajung la 12.000. „Maine (marti, n.r.) urmeaza sa aiba loc o greva de avertisment in toata tara, pe unde avem noi membri, si o pichetare la Ministerul de Finante. Motivele sunt mai multe, sunt mai vechi, le-am tot anuntat in ultimele luni. Am tot incercat sa negociem cu Guvernul, nu am reusit. Noi vrem sa pastram…