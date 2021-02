Angajatii Complexului Energetic Hunedoara (CEH) isi vor primi salariile restante pentru luna ianuarie in data de 24 februarie, cu o zi mai devreme fata de termenul stabilit in protocolul semnat, luni, la Bucuresti, intre ministrul Muncii, Raluca Turcan, si delegatia minerilor protestatari din Valea Jiului. "Angajatii Complexului Energetic Hunedoara vor primi maine, 24 februarie 2021, salariile restante pentru luna ianuarie (chenzina a 2-a). Guvernul Romaniei, prin Ministerul Muncii si cel al Energiei, a asigurat suma necesara platilor pentru cei 4.010 angajati ai CEH. Suma totala platita in aceasta…