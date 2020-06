Stiri pe aceeasi tema

- ​30 Mai 2020 – Ziua Aniversara a Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.), coincide in mod fericit in acest an cu implinirea a 15 ani de activitate. Direcția Generala Anticorupție este o structura tanara a Ministerului Afacerilor Interne (infiintata in anul 2005 prin Legea nr. 161/2005, privind stabilirea…

- Marți, la mai mult timp dupa ce a declarat prima data ce avea de gand sa faca, se pare ca milionarul se afla inca in autoizolare, dar nu prezinta nicio simptoma, ba mai mult, se simte foarte bine și sta pe șezlong, arata RomaniaTV. Interviul cu milionarul a avut loc prin telefon. Un reporter echipat…

- Un accident mortal a avut loc azi noapte in Ungaria, pe M7. S-ar parea ca un autoturism ar fi taiat cale aunui camion al firmei Filadelfia. In total, in accident, au fost implicate trei camioane și doua autoturisme. Unii din mașinile mici și-au pierdut viața. The post VIDEO: Carambol mortal in Ungaria,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 12 si 23, traficul a fost deviat de pe calea 1 sensul catre litoral pe calea 2 sensul catre Bucuresti , unde se circula pe cate o banda pentru fiecare directie.Masura…

- CUVINTE DUMNEZEIESTI… Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat, la Catedrala Episcopala din Husi, Liturghia Darurilor mai inainte sfintite. La finalul slujbei, Ierarhul Husilor a indemnat la aprofundarea textelor Sfintei Scripturi, acestea fiind o sursa inepuizabila de sens si echilibru in viata.…

- Trei treceri la nivel cu calea ferata din municipiul Targu Jiu vor fi reabilitate. Este vorba despre trecerile din strada Amaradia (zona fostei Avicola), cea din strada Ana Ipatescu și cea de pe strada Tudor Vladimirescu. „In urma discuțiilor pe care le-am purtat anul trecut cu ministrul Transporturilor,…

- La doar 11 ani a fost acceptat in MENSA, organizatie ce ii grupeaza pe cei mai inteligenti oameni ai lumii (mai putin de 2% din populatia globului). Este unul dintre cei mai talentati copii pe care Maramuresul ii are. Un elev de clasa a IX-a ce a facut ca Romania sa straluceasca la cel mai inalt nivel.…