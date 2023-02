Angajatele unei primării din Bacău își fac manichiura în timpul programului Sala de ședințe a Consiliului Local Balcani, județul Bacau, a fost transformata intr-un salon de make-up. Un consilier local a filmat de la primele ore ale dimineții o manichiurista care a venit cu toata recuzita in salonul improvizat, pentru a le face unghiile angajatelor Primariei din localitate. Șocat de cele intamplate, barbatul a scos telefonul mobil și a filmat scena in care ustensilele manichiuristei erau intinse pe masa din sala de ședințe: pile de unghii, lampi, oje și alte instrumente necesare realizarii unei manichiuri complete angajatelor primariei, conform b1tv.ro . In social media,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

