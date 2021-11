Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a anuntat luni ca vaccinul sau impotriva COVID-19 a oferit o protectie puternica pe termen lung impotriva virusului intr-un studiu in stadiu avansat, realizat in randul adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, transmite Reuters. O serie de doua doze de vaccin a aratat lo…

- Pfizer a anuntat luni ca vaccinul sau impotriva COVID-19 a oferit o protectie puternica pe termen lung impotriva virusului intr-un studiu in stadiu avansat, realizat in randul adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, transmite Reuters.

- Vaccinul rusesc Sputnik V a demonstrat o eficacitate de 96,3% impotriva COVID-19 in timpul campaniei de vaccinare din Belarus, a anuntat miercuri Fondul rus de investitii directe (RDIF), in scadere comparativ cu eficacitatea de 97,2% raportata in septembrie, informeaza Reuters. RDIF, care…

- Președintele filipinez, Rodrigo Duterte, a avertizat miercuri ca oficialii guvernamentali de la nivel local vor fi scancționați daca nu indeplinesc țintele de vaccinare anti-COVID-19. Liderul de la Manila spune ca nu exista niciun motiv pentru ca ritmul vaccinarilor zilnice sa nu ajunga de la 500.000…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de laboratorul farmaceutic american Pfizer si compania germana BioNTech a demonstrat o eficacitate de 90,7% impotriva coronavirusului intr-un studiu clinic efectuat pe copii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat vineri Pfizer, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Moderna promite sa scoata pe piața un vaccin care sa combine doza de rapel impotriva Covid-19 cu vaccinul sau experimental antigripal, relateaza Reuters. Compania are deja in curs de dezvoltare mai multe vaccinuri antigripale, insa noul ser combina vaccinul antigripal experimental cu cel impotriva COVID-19.…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat joi ca dezvolta un vaccin intr-o singura doza care combina un rapel pentru Covid-19 cu vaccinul sau experimental pentru gripa, transmite Reuters. Compania spera sa adauge in cele din urma vaccinuri la care lucreaza pentru virusul sincitial…

- ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el.Compania efectueaza studii clinice pentru un vaccin RSV la adulti in varsta.Miliarde de dolari pentru Pfizer și ModernaModerna si Pfizer /BioNTech sunt deja asteptate sa obtina miliarde de dolari…