Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar din Dolj a a fost agresat și lovit in cap sambata de o persona pe care a surprins-o in timp ce taia ilegal copaci. Romsilva anunța ca, din 2015, s-au inregistrat 171 de agresiuni la adresa personalului silvic, potrivit Ziare.com.”Angajatul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva se afla intr-o…

- Un padurar din județul Dolj a fost agresat de un hoț de lemne. Incidentul s-a produs sambata in Ocolul Silvic Perișor. Padurarul l-a urmarit pe hoț prin padure, iar agresiunea s-a produs in momentul in care cei doi au ajuns in localitate, anunța MEDIAFAX.Potrivit Romsilva, un padurar al Ocolului…

- O persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut vineri dupa amiaza pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona Cristian. O șoferița a intrat cu mașina in parapet. Potrivit IPJ Sibiu, pe A1, la km 258 (ieșirea din Cristian spre Sibiu), pe sensul de mers Sebeș -Sibiu. o conducatoare auto in varsta de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a organizat in Padurea Dobrovat dezbaterea „Padurile Iasului – viziune si strategie", o intalnire constructiva alaturi de reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, ai Romsilva, Directiei Silvice Iasi, ai autoritatilor publice…

- Noul Cod Silvic a fost aprobat miercuri de Parlament cu unanimitate de voturi, iar actul normativ va intra in vigoare imediat dupa promulgare, anunța Ministerul Mediului intr-un comunicat. Potrivit noului act, furtul de arbori va intra direct sub incidența penala, indiferent de prejudiciu, camioanele…

- VIDEO! 9 persoane, printre care și doi minori, prinși de jandarmii argeșeni in timp ce transportau ilegal lemne cu caruța. Jandarmii argeșeni au participat ieri, 18.08.2020, la o acțiune comuna de control cu lucratori din cadrul Direcției Silvice Argeș. In cadrul acestei acțiuni, au fost identificate,…

- Un campulungean a fost prins de jandarmi in timp ce taia ilegal mai mulți copaci. Astfel, in cursul lunii de luni, 3 august, in cadrul unei actiuni desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului Montan Campulung Moldovenesc a depistat o…

- O pisica salbatica a fost surprinsa de o camera de monitorizare amplasata intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Caiuți din cadrul Romsilva - Direcția Silvica Bacau, in cea mai inalta zona de pe suprafața administrata de acest ocol, potrivit Mediafax.